"Настало время красных": Оуэн - о финале Лиги чемпионов

Новости спорта: Майкл Оуэн надеется на победу Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.

Экс-нападающий Ливерпуля Майкл Оуэн высказал ожидания от предстоящего финала Лиги чемпионов.

Оуэн считает, что тренер "красных" Юрген Клопп двумя предыдущими поражениями в финалах ЛЧ заслужил победу в нынешнем.

"Может Ливерпулю и повезло с двумя победами над Тоттенхэмом в Премьер-лиге, когда оба матча завершились со счетом 2:1 в его пользу. Но я не удивлюсь, если финал в Мадриде повторит такой результат. Юрген Клопп проиграл два финала Лиги чемпионов. Настало время красных!" - цитирует Оуэна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что поединок Тоттенхэм - Ливерпуль состоится сегодня, 1 июня в Мадриде.