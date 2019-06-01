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"Настало время красных": Оуэн - о финале Лиги чемпионов

"Настало время красных": Оуэн - о финале Лиги чемпионов
12:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Майкл Оуэн надеется на победу Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.

Экс-нападающий Ливерпуля Майкл Оуэн высказал ожидания от предстоящего финала Лиги чемпионов.

Оуэн считает, что тренер "красных" Юрген Клопп двумя предыдущими поражениями в финалах ЛЧ заслужил победу в нынешнем.

"Может Ливерпулю и повезло с двумя победами над Тоттенхэмом в Премьер-лиге, когда оба матча завершились со счетом 2:1 в его пользу. Но я не удивлюсь, если финал в Мадриде повторит такой результат. Юрген Клопп проиграл два финала Лиги чемпионов. Настало время красных!" - цитирует Оуэна пресс-служба УЕФА.

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Напомним, что поединок Тоттенхэм - Ливерпуль состоится сегодня, 1 июня в Мадриде.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Майкл Оуэн, Футбол, Новости футбола.
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