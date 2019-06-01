Легионер Мариуполя покинет команду летом

Новости спорта: Бесир Демири летом покинет команду, информирует официальный сайт приазовцев.

Защитник Мариуполя Бесир Демири летом покинет команду, информирует официальный сайт приазовцев. Сообщается, что срок контракта македонского футболиста с Мариуполем подошел к завершению, а новое соглашение подписано не будет.

Таким образом, Демири стал вторым игроком, который покинет приазовцев по завершении сезона 2018/2019. Ранее ушел полузащитник Александр Зубков, который в будущем сезоне будет играть в Ференцвароше.

Демири перешел в Мариуполь из македонского Вардара в феврале 2018 года. Также македонец играл за Шкупи и Шкендию.

В завершившемся сезоне Демири отыграл за Мариуполь 21 матч в УПЛ.

Мариуполь завершил сезон в чемпионате Украины на четвертом месте и будет стартовать в третьем квалификационном раунде в Лиге Европы.