Лидер Ливерпуля Мане - о предстоящем финале Лиги чемпионов

Новости спорта: Садио Мане поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов. Соперником его команды станет лондонский "Тоттенхэм".

"У нас есть опыт участия в финале, мы играли тут год назад, но тогда нам не повезло, да и "Реал" был очень уж хорош. Сейчас мы настроены максимально позитивно. Впереди нас ждёт большое свершение.

И у нас, и у "Тоттенхэма" очень молодые составы, но в то же время опыта нам всем хватает. Довелось поучаствовать в разных играх. Тут нечего слишком долго думать, надо просто идти и побеждать", - приводит слова Мане пресс-служба УЕФА.

Матч "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".