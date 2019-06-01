Защитник Атлетико заинтересовал Барселону

Новости спорта: Филипе Луис, который не продлил контракт с Матрасниками, может перейти в Барселону.

Защитник Атлетико Филипе Луис, который не продлил контракт с Матрасниками, может перейти в Барселону, сообщает Marca.

Именно каталонский клуб является главным претендентом на приобретение бразильского защитника.

Сообщается, что трансфер Филипе Луиса в Барселону может быть оформлен уже в ближайшие дни. В нем руководство каталонцев видит конкуренты для Жорди Альбы.

Филипе Луис хочет определится со своим будущем до старта Копа Америка 14 июня. Соглашение с Атлетико заканчивается 30 июня.

Бразилец выступает за Атлетико с 2015 года. До перехода в мадридский клуб Луис играл за Фигейренсе, Аякс, уругвайский Рентистас, Реал Мадрид Кастилья, Депортиво и Челси.

В текущем сезоне Филипе Луис провел 32 матча во всех турнирах за команду Симеоне, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

Барселона по итогам завершившегося розыгрыша Ла Лиги стала обладателем золотых медалей, Атлетико стал серебряным призером.