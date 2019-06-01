Ювентус и Интер могут совершить грандиозный обмен

Новости спорта: Ювентус и Интер могут летом провести обмен нападающими.

Ювентус и Интер могут летом провести обмен нападающими. Из Турина в Милан может перейти Пауло Дибала, а в обратном направлении проследует Мауро Икарди, передает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что клубы серьезно заинтересованы в подобной сделке. Ранее появилась информация, что новый тренер Интера Антонио Конте потребовал у руководства клуба продать Икарди.

Важно отметить, что у Ювентуса и Интера в новом сезоне будут новые тренеры. Нерадзурри уже официально объявили о назначении Антонио Конте, а Ювентус, по всей видимости, в скором времени возглавит нынешний тренер Челси Маурицио Сарри.

Что касается Дибалы, то часто в последнее время сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны Атлетико.

С приходом Криштиану Роналду в Ювентус перед началом минувшего сезона Дибала перестал быть незаменимым игроком основы, забив 10 голов в 41 матче за Старую синьору в ходе последней кампании.

Икарди лишили капитанской повязки в Интере 13 февраля, после чего форвард не тренировался 6 недель, ссылаясь на травму. Ультрас Интера выступили с заявлением, в котором потребовали ухода аргентинца. Они считают, что присутствие Икарди в команде вносит разлад в команду и будет вредить ее будущим успехам.

В минувшем сезоне Икарди принял участие в 37 матчах Интера во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 5 результативных передач.