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Стало известно, почему Рамос остался в Реале

Стало известно, почему Рамос остался в Реале
09:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Серхто Рамос принял решение остаться в Реале по совету главного тренера клуба.

Защитник сборной Испании и мадридского Реала Серхто Рамос принял решение остаться в Реале по совету главного тренера клуба. Зинедина Зидана. Об этом сообщает ESPN.

"Центральный защитник мог перебраться в Китай. Рамосу предлагали очень большие деньги в "поднебесной". Однако, именно главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан посоветовал Рамосу остаться в Мадриде. Француз заявил, что тот очень важен для команды", - сообщает источник.

Серхио Рамос стал игроком Реала в 2005 году, перебравшись из Севильи. В минувшем сезоне капитан провел за Реал 42 матча, забил 11 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Напомним, ранее сообщалось, что одной из причин желания Рамоса покинуть Реал, была большая задолженность.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Серхто Рамос.
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