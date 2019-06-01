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Названы имена лучших украинских игроков сезона в Лиге Европы

Названы имена лучших украинских игроков сезона в Лиге Европы
14:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Возглавили рейтинг представители ФК "Динамо" Виктор Цыганков и Виталий Миколенко, а также игрок ФК "Шахтер" Жуниор Мораес.

Два игрока киевского Динамо и один представитель Шахтера вошли в топ-3 лучших украинских игроков в минувшем сезоне Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Среди списка всех лучших футболистов Цыганков занял 129-е место, Миколенко - 140-е, а Мораес - 154-е. При этом еще один игрок из УПЛ, Тайсон, оказался на 138-м месте.

Лучшим игроком всего розыгрыша назван Эден Азар, который в финале турнира сделал дубль в ворота Арсенала и помог Челси выиграть трофей (4:1).

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Также в тройку лучших игроков сезона вошли Оливье Жиру и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Рейтинг учитывался исходя из количества проведенного времени на поле и полезных действий за эти игровые минуты.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко.
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