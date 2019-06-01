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Динамо осталось без тренера

Динамо осталось без тренера
17:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Работа Александра Хацкевича в Динамо, возможно, подошла к концу.

Соглашение белорусского специалиста с "бело-синими" истекло 31 мая, а о подписании нового контракта сообщено не было. Выходит, что киевляне де-юре остались без тренера.

Тем не менее, это еще не значит, что история Динамо и Хацкевича подошла к концу. В ближайшие дни тренер должен встретиться с президентом клуба Игорем Суркисом, после чего станет известно — подпишут ли стороны новое соглашение или же столичный клуб начнет поиски нового тренера.

Хацкевич возглавил Динамо в июне 2017-го, сменив на этом посту Сергея Реброва. Во главе киевлян 45-летний специалист провел 100 поединков, одержав 60 побед и 23 матча сыграв вничью.

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Вместе с Динамо тренер стал победителем Суперкубка Украины в 2018 году.

В завершившемся сезоне Динамо финишировало на 2-й строчке в турнирной таблице УПЛ, отстав от Шахтера на 11 пунктов.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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