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Месси: Не могу понять, как Реал мог продать Роналду

Месси: Не могу понять, как Реал мог продать Роналду
15:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Аргентинец Лионель Месси рассказал о соперничестве с португальцем Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал, изменилось ли соперничество в бомбардирской гонке Ла Лиги после ухода Роналду.

"Мне всегда было очень приятно соперничать с Криштиану в бомбардирской гонке. Он - великий бомбардир, и все по нему скучают.

Криштиану забивал 50 и больше голов за сезон. До сих пор не могу понять, как Реал мог продать его.

Месси: Хотел бы выиграть что-то со сборной Аргентины

Мы друг друга не знаем. Встречались только на играх или церемониях. Мы всегда хотели улучшить себя, чтобы выделиться", - цитирует Месси Fox Sport.

Криштиану Роналду покинул мадридский Реал летом 2018 года, и оформил свой переход в туринский Ювентус.

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Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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