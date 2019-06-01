Месси: Не могу понять, как Реал мог продать Роналду

Новости спорта: Аргентинец Лионель Месси рассказал о соперничестве с португальцем Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал, изменилось ли соперничество в бомбардирской гонке Ла Лиги после ухода Роналду.

"Мне всегда было очень приятно соперничать с Криштиану в бомбардирской гонке. Он - великий бомбардир, и все по нему скучают.

Криштиану забивал 50 и больше голов за сезон. До сих пор не могу понять, как Реал мог продать его.

Мы друг друга не знаем. Встречались только на играх или церемониях. Мы всегда хотели улучшить себя, чтобы выделиться", - цитирует Месси Fox Sport.

Криштиану Роналду покинул мадридский Реал летом 2018 года, и оформил свой переход в туринский Ювентус.