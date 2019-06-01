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Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе
Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе

УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью Рейеса

УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью Рейеса
15:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.

Сегодня, 1 июня, испанский футболист погиб в автомобильной катастрофе. Ему было 35 лет.

"УЕФА поражён и опечален смертью Хосе Антонио Рейеса в 35 лет. Весь футбольный мир будет скучать по Рейесу, игроку сборной Испании, завоевавшему пять титулов чемпиона Лиги Европы. Наши мысли с семьёй и друзьями игрока в этот ужасный момент", — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА, опубликованном на странице в "Твиттере".

Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе

"Мы глубоко опечалены в связи с кончиной Хосе Антонио Рейеса. Рейес был игроком сборной Испании на чемпионате мира в 2006 году. Наши соболезнования и наилучшие пожелания близким игрока. Покойся с миром", — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, опубликованном в "Твиттере".

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УЕФА, ФИФА, Футбол, Новости футбола, Хосе Антонио Рейес.
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