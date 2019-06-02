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Милан ведет переговоры с УЕФА о неучастии в следующем сезоне Лиги Европы

Милан ведет переговоры с УЕФА о неучастии в следующем сезоне Лиги Европы
06:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Милан намерен отбыть дисквалификацию за нарушение правил финансового фэйр-плей в сезоне-2019/2020 и не участвовать в Лиге Европы.

Перед началом нынешнего евросезона Милану удалось оспорить решение о дисквалификации на год в Лозанне, однако сейчас "дьяволы", которым пока не удается сбалансировать свои финансовые книги, решили отозвать апелляцию и смириться с наказанием, выиграв при этом время и избежав распродажи игроков.

Из-за нарушения правил финансового фэйр-плей Милану пришлось бы в следующем сезоне играть в Лиге Европы с урезанной заявкой, к тому же, чтобы соответствовать пунктам плана договора о финансовой стабилизации, подписанного с УЕФА, клубу пришлось бы расстаться с некоторыми игроками. Избежать распродажи "россонери" смогли бы, если бы завоевали путевку в Лигу чемпионов с ее значительными выплатами участникам, однако, как всем известно, Милан финишировал на пятом месте.

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В случае неучастия в ЛЕ-2019/2020 Милан получит отсрочку приведения в порядок своих финансов, избежит расставания со своими лидерами и сможет сосредоточиться на завоевании права выступить в ЛЧ-2020/2021 в Серии А.

Генеральный директор Милана Иван Газидис передал руководству УЕФА это предложение. Решение ожидается в понедельник.

Если УЕФА решил отстранить Милан, то место "дьяволов" в Лиге Европы займет Торино, финишировавший на седьмой позиции в Серии А.

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