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Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе
Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе

Подробности автокатастрофы, в которой погиб футболист Рейес

Подробности автокатастрофы, в которой погиб футболист Рейес
15:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Стало известно, что в автомобиле с Рейесом находился его кузен.

Стали известны некоторые детали трагической смерти бывшего форварда сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщает Abc.es.

По информации источника, трагедия случилась сегодня, 1 июня, в 12:40 по киевскому времени на автомагистрали A376 на участке трассы из Севильи в Утреру. Автомобиль с Рейесом вылетел с дороги и загорелся. В полиции подтвердили, что вместе с футболистом погиб его двоюродный брат.

УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью Рейеса

Рейес выступал за "Севилью", "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову", а также китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард". За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча. С "Севильей" и "Атлетико" нападающий пять раз выиграл Лигу Европы, что является рекордным результатом для турнира.

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Футбол, Новости футбола, Хосе Антонио Рейес.
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