Подробности автокатастрофы, в которой погиб футболист Рейес

Новости спорта: Стало известно, что в автомобиле с Рейесом находился его кузен.

Стали известны некоторые детали трагической смерти бывшего форварда сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщает Abc.es.

По информации источника, трагедия случилась сегодня, 1 июня, в 12:40 по киевскому времени на автомагистрали A376 на участке трассы из Севильи в Утреру. Автомобиль с Рейесом вылетел с дороги и загорелся. В полиции подтвердили, что вместе с футболистом погиб его двоюродный брат.

Рейес выступал за "Севилью", "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову", а также китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард". За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча. С "Севильей" и "Атлетико" нападающий пять раз выиграл Лигу Европы, что является рекордным результатом для турнира.