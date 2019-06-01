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Тимощук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Тимощук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
15:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Анатолий Тимощук рассказал, что будет болеть за Ливерпуль в финальном матче Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

Тренер "Зенита" и бывший игрок "Баварии" Анатолий Тимощук перед финалом форума "Футбол для дружбы" поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" — "Ливерпуль".

"Болеть буду за "Ливерпуль", там играет Шакири. Мы переписывались с ним до финала, общались. Он был моим другом в "Баварии", мы много шутили, много проводили времени вместе. Пожелал ему удачи, буду болеть за "Ливерпуль", у меня много друзей за них болеет.

Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Вспоминаю финал с "Челси", который проходил на нашем стадионе, он закончился для нас большой драмой. Тот матч — грустная история для нас. Руководство "Баварии" в лице Румменигге говорили, что это самый драматический матч, который они видели в жизни. Поэтому в финале может произойти всё что угодно, любая травма, удаление, любой гол может поменять игру. В матче "Ливерпуль" — "Барселона" так и было. Игрок вышел на замену и забил два мяча", — передаёт слова Тимощука Чемпионат.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Анатолий Тимощук, Новости футбола.
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