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Тоттенхэм - Ливерпуль: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Тоттенхэм - Ливерпуль: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
15:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня определится победитель Лиги чемпионов УЕФА 2018/19.

В субботу, 1 июня, в Мадриде (Испания) на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся лондонский "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль".

Начало встречи в 22:00. Прямая трансляция противостояния английских клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 1".

Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч ТВ! Футбол 1".

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Обслуживать матч будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Его помощниками будут Юре Прапротник и Роберт Вукан.

Всего между собой команды провели 170 матчей. Преимущество по личным встречам удерживает "Ливерпуль": 79 побед при 43 ничьих и 48 поражениях.

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УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Новости футбола.
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