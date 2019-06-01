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Сборная Украины собралась в полном составе

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Сборная Украины собралась в полном составе
17:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Футболисты национальной сборной Украины в субботу, 1 июня, прибыли в харьковский отель Superior Golf & Spa Resort.

Об этом сообщил пресс-секретарь "сине-желтых" Александр Гливинский на официальном сайте Федерации футбола Украины.

"Главная команда страны собралась в полном составе - съехались все вызванные на сбор исполнители. 17 футболистов прибыли в отель Superior Golf & Spa Resort в полдень. Их уже ждал персонал сборной, врачи и массажисты. Теплые объятия и живой обмен вопросами не оставили сомнений в том, что ребята рады видеть друг друга. Главный тренер Андрей Шевченко и его помощники также подошли к рецепции: несколько приятных установок и мотивирующих слов сборники получили уже на пороге их временного дома", - говорится в сообщении.

Сегодня вечером все кандидаты на участие в двух отборочных матчах чемпионата Европы-2020 выйдут на поле стадиона "Солнечный" доказывать правомерность своих претензий на место в стартовом составе.

Сборная Украины обыграла дебютанта УПЛ в контрольном матче

Напомним, 7 и 10 июня сборная Украины сыграет во Львове квалификационные поединки Евро-2020 против футболистов Сербии и Люксембурга.

Турнирное положение в отборочной группе В: Украина - 4 очка (после 2-х игр), Люксембург - 3 (2), Португалия - 2 (2), Сербия - 1 (1), Литва - 0 (0).

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