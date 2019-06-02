Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм
Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм
Гол Салаха попал в тройку самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов
Гол Салаха попал в тройку самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов
Усик получил награду "Лучший боксер 2018 года" (Видео)
Усик получил награду "Лучший боксер 2018 года" (Видео)
Появились снимки с места аварии Рейеса
Появились снимки с места аварии Рейеса

Моуринью объяснил, чем Роналду отличается от других футболистов

Моуринью объяснил, чем Роналду отличается от других футболистов
04:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Жозе Моуринью считает, что Криштиану Роналду - особенный футболист из-за своего ДНК.

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, за счёт чего форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, с которым он работал в "Реале", выделяется среди других футболистов.

"Разница между ним и другими кроется в его голове. Его преимущество — в его ДНК. Амбиции, мотивация, личная гордость — этого всего не купишь, всё это даётся с рождения. Роналду будет таким до конца. Он один из особенных игроков на психологическом уровне", — цитирует Моуринью Mirror со ссылкой на Eleven Sports.

Месси: Не могу понять, как Реал мог продать Роналду

В завершившемся сезоне Роналду на клубном уровне сыграл 43 матча. На счету 33-летнего нападающего 28 забитых мячей и 13 результативных передач. В "Ювентус" португалец перешёл летом прошлого года за € 117 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
02 Тоттэнхэм 0:2 Ливерпуль: события финала Лиги чемпионов (Видео)
03 Появились снимки с места аварии Рейеса
04 Салах забил с пенальти в финале Лиги чемпионов (Видео)
05 Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь