Моуринью объяснил, чем Роналду отличается от других футболистов

Новости спорта: Жозе Моуринью считает, что Криштиану Роналду - особенный футболист из-за своего ДНК.

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, за счёт чего форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, с которым он работал в "Реале", выделяется среди других футболистов.

"Разница между ним и другими кроется в его голове. Его преимущество — в его ДНК. Амбиции, мотивация, личная гордость — этого всего не купишь, всё это даётся с рождения. Роналду будет таким до конца. Он один из особенных игроков на психологическом уровне", — цитирует Моуринью Mirror со ссылкой на Eleven Sports.

В завершившемся сезоне Роналду на клубном уровне сыграл 43 матча. На счету 33-летнего нападающего 28 забитых мячей и 13 результативных передач. В "Ювентус" португалец перешёл летом прошлого года за € 117 млн.