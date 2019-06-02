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"Покойся с миром": Иньеста прокомментировал гибель Рейеса

"Покойся с миром": Иньеста прокомментировал гибель Рейеса
01:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-игрок сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал гибель Рейеса.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, выступающий сейчас за японский «Виссел Кобе», прокомментировал известие о гибели экс-игрока «Севильи» Хосе Антонио Рейеса.

«Это слишком грустно, чтобы быть правдой. Ужасно. Покойся с миром, приятель. Вся моя любовь и сила — для твоей семьи. Ты всегда будешь с нами», — написал Иньеста в «Твиттере», прикрепив совместное фото с Рейесом на одной из тренировок.

Ранее сообщалось, что автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч. 35-летний Рейес и его 23-летний кузен, который располагался на водительском сиденье, погибли.

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Сборная Испании, ДТП, Футбол, Андрес Иньеста, Рейес.
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