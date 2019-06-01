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Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе
Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе

Появились снимки с места аварии Рейеса

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Появились снимки с места аварии Рейеса
19:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Пятикратный победитель Лиги Европы Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе.

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес, который в последнее время выступал за "Эстремадуру", погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает "твиттер" "Севильи".

Уже появились первые фото с места трагических событий.

Бывший нападающий сборной Испании Хосе Антонио Рейес и его двоюродный брат могли погибнуть из-за превышения скорости. Об этом сообщает El diario de Sevilla.

По информации источника, автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч. Рейес и его 23-летний кузен, который располагался за водительским сидением, погибли. Пассажиру, который сидел рядом с водителем, удалось выбраться из загоревшегося авто и спастись.

Однако он получил 60% ожогов тела. В настоящее время он находится в ожоговом отделении больницы в Вирхен-дель-Росио. За его жизнь борются медики.

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Сборная Испании, ДТП, Футбол, Рейес.
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