УЕФА предупредил болельщиков о фальшивых стюардах на финале Лиги чемпионов

Новости спорта: Злоумышленники могут попытаться похитить билеты на финал Лиги чемпионов.

УЕФА сообщил, что «организованная группа людей, выдающих себя за стюардов» пыталась украсть билеты на финал Лиги чемпионов, сообщает ВВС.

Испанская полиция изъяла фальшивые манишки, а также устройства для проверки билетов и недействительные аккредитации. УЕФА заявляет, что эти люди планировали воровать билеты в то время, когда якобы проводили бы проверку.

«Болельщикам не стоит показывать билеты отдельным личностям или небольшим группкам людей по пути на стадион, на которых могут быть надеты фальшивые манишки. Это следует делать только в специально отведенных зонах для проверки», — говорится в заявлении организации.