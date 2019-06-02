Определен лучший игрок финала Лиги чемпионов

Новости спорта: Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признан игроком финала Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Это решение было вынесено техническими наблюдателями, состоявших из Томаса Шаафа, Петера Рудбека, Дэвида Мойеса, Рауля Гонсалеса, Пэки Боннеар, Майкла О'Нила, Гарета Саутгейта, Роберто Мартинеса и Хинеса Мелендеса, информирует официальный сайт УЕФА.

После получения награды защитник сказал: «Во втором тайме нам пришлось немного отсиживаться в обороне, соперник шел вперед, но в целом, думаю, мы заслужили победу в Лиге чемпионов.

Клопп — фантастический тренер и прекраснейший человек. Находиться в такой компании — одно удовольствие, и я горжусь играть за этот великий клуб. Мы все ставим перед собой максимальные цели, мы все хотим пережить еще не один такой вечер, так что — вперед. А сегодня ночью и завтра нас ждет такая вечеринка, от которой я жду многого».