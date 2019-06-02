Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Джошуа - Руис. Видео нокаута
Джошуа - Руис. Видео нокаута
Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)
Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)

Определен лучший игрок финала Лиги чемпионов

Определен лучший игрок финала Лиги чемпионов
08:23 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признан игроком финала Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Это решение было вынесено техническими наблюдателями, состоявших из Томаса Шаафа, Петера Рудбека, Дэвида Мойеса, Рауля Гонсалеса, Пэки Боннеар, Майкла О'Нила, Гарета Саутгейта, Роберто Мартинеса и Хинеса Мелендеса, информирует официальный сайт УЕФА. 

После получения награды защитник сказал: «Во втором тайме нам пришлось немного отсиживаться в обороне, соперник шел вперед, но в целом, думаю, мы заслужили победу в Лиге чемпионов.

Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов

Клопп — фантастический тренер и прекраснейший человек. Находиться в такой компании — одно удовольствие, и я горжусь играть за этот великий клуб. Мы все ставим перед собой максимальные цели, мы все хотим пережить еще не один такой вечер, так что — вперед. А сегодня ночью и завтра нас ждет такая вечеринка, от которой я жду многого».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, Тоттенхэм Ливерпуль, Вирджил Ван Дейк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
02 Джошуа - Руис. Видео нокаута
03 Джошуа сенсационно проиграл Руису
04 Тоттэнхэм 0:2 Ливерпуль: события финала Лиги чемпионов (Видео)
05 Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь