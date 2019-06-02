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СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании

СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании
08:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Женщина обвинила нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании.

По информации Globo Esporte, женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.

Представители Неймара заявили, что прокомментируют появившуюся информацию, когда выяснят подробности.

Ранее стало известно, что Неймар был лишён капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него выводить команду на поле будет партнёр форварда по "ПСЖ" защитник Дани Алвес.

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В ближайшее время бразильцам предстоит провести товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом, после чего команда примет участие в Кубке Америки. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева первенства сыграют в группе А, где их соперниками станут Боливия, Венесуэла и Перу.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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