Месси выиграл бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов

Новости спорта: Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Аргентинец забил 12 голов (1 — с пенальти) в 10 матчах. Второе место в списке лучших снайперов занял сербский форвард "Аякса" Душан Тадич. На его счету девять забитых мячей в 18 встречах. Третья позиция у польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, который забил восемь голов в восьми играх.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился шесть раз в девяти матчах и разделил пятое-седьмое места с форвардами "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и "Порту" Муссой Марега.

Победителем Лиги чемпионов стал "Ливерпуль". Английский клуб в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный европейский трофей.