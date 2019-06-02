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Месси выиграл бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов

Месси выиграл бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов
12:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Аргентинец забил 12 голов (1 — с пенальти) в 10 матчах. Второе место в списке лучших снайперов занял сербский форвард "Аякса" Душан Тадич. На его счету девять забитых мячей в 18 встречах. Третья позиция у польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, который забил восемь голов в восьми играх.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился шесть раз в девяти матчах и разделил пятое-седьмое места с форвардами "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и "Порту" Муссой Марега.

Месси: Не могу понять, как Реал мог продать Роналду

Победителем Лиги чемпионов стал "Ливерпуль". Английский клуб в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный европейский трофей.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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