Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Джошуа - Руис. Видео нокаута
Джошуа - Руис. Видео нокаута
Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)
Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)

Клопп: Сейчас чувствую огромное облегчение

Клопп: Сейчас чувствую огромное облегчение
09:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Юрген Клопп прокомментировал победу Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который по сообщению официального сайта УЕФА пришел на пресс-конференцию с пивом в руках, поделился впечатлениями от победы над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов.

"Выиграть Кубок чемпионов - это куда приятнее, чем пройти в нескольких дюймах от него. Сейчас чувствую огромное облегчение. Я очень, очень, безумно счастлив за футболистов, за всех наших болельщиков... Но все же главное, что я сейчас чувствую, это облегчение.

Завтра, когда будем проезжать с трофеем по городу, осознаем, чего добились эти ребята.

Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов

Сегодня командам пришлось нелегко - у нас три недели не было игровой практики. В финалах главное - результат. Ребята сегодня показали неуступчивость, которая была нужна. Алиссон сделал несколько потрясающих сейвов. Не хочу много говорить о том, почему мы победили. Хочу просто наслаждаться нашим успехом.

Мы будем праздновать все вместе, мы проведем незабываемую ночь. Чувствую большое облегчение, это облегчение для моей семьи. Последние шесть раз мы ехали в отпуск всего лишь с серебряной медалью в кармане, и это не было круто", - заявил Клопп на пресс-конференции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
02 Джошуа - Руис. Видео нокаута
03 Джошуа сенсационно проиграл Руису
04 Тоттэнхэм 0:2 Ливерпуль: события финала Лиги чемпионов (Видео)
05 Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь