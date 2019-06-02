Клопп: Сейчас чувствую огромное облегчение

Новости спорта: Юрген Клопп прокомментировал победу Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который по сообщению официального сайта УЕФА пришел на пресс-конференцию с пивом в руках, поделился впечатлениями от победы над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов.

"Выиграть Кубок чемпионов - это куда приятнее, чем пройти в нескольких дюймах от него. Сейчас чувствую огромное облегчение. Я очень, очень, безумно счастлив за футболистов, за всех наших болельщиков... Но все же главное, что я сейчас чувствую, это облегчение.

Завтра, когда будем проезжать с трофеем по городу, осознаем, чего добились эти ребята.

Сегодня командам пришлось нелегко - у нас три недели не было игровой практики. В финалах главное - результат. Ребята сегодня показали неуступчивость, которая была нужна. Алиссон сделал несколько потрясающих сейвов. Не хочу много говорить о том, почему мы победили. Хочу просто наслаждаться нашим успехом.

Мы будем праздновать все вместе, мы проведем незабываемую ночь. Чувствую большое облегчение, это облегчение для моей семьи. Последние шесть раз мы ехали в отпуск всего лишь с серебряной медалью в кармане, и это не было круто", - заявил Клопп на пресс-конференции.