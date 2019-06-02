Почеттино: Начинать с 0:1 было сложно

Новости спорта: Тоттенхэм в решающем матче Лиги чемпионов уступил Ливерпулю 0:2.

Уже на первой минуте игры в ворота Шпор был назначен пенальти за игру рукой Мусса Сиссоко. 11-метровый успешно реализовал Мохаммед Салах.

"Я очень горжусь усилиями команды, тем, как мы сражались. Нам не повезло пропустить гол с пенальти. Мы сражались и играли очень хорошо во втором тайме. Испытываю гордость, просто мы были слегка невезучими. Начинать с 0:1 было сложно, мы изменили наши планы, но я горжусь игроками и болельщиками. Мы можем быть оптимистами", — заявил Почеттино в эфире BT Sport.

"Пенальти был обстоятельством, к которому мы не готовились. Ты не можешь подумать, что будешь проигрывать 0:1 после одной минуты. Психологически это было сложно, тут вопрос в опыте и учебе. Ливерпуль был в этом положении в прошлом году".

"Я очень рад тренировать своих игроков, но также поздравляю Ливерпуль. Стандарты очень высоки, в этот раз мы не показали достаточно. Хочется снова испытать такой опыт, повторить его. Это лучшая игра в мире после финала ЧМ. Штука в том, чтобы пытаться, верить и идти вперед, чтобы повторить этот опыт как можно быстрее".