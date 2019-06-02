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Неймар отреагировал на обвинение в изнасиловании

Неймар отреагировал на обвинение в изнасиловании
12:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар ответил на обвинение в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.

"Отныне буду разоблачать моменты личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле ничего не случилось. То, что произошло в тот день, было личными отношениями между мужчиной и женщиной, и подобное происходит во всех парах. На следующий день после близости мы продолжили общение.

СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании

Меня обвиняют в изнасиловании. Это тяжело, это серьёзное обвинение. Оно застало меня врасплох. Очень печально слышать подобное, потому что те, кто знают меня и мой характер, уверены, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в неё попал. Но пусть это будет мне уроком. Есть люди, которые хотят воспользоваться и вымогать что-то — это действительно грустно и больно", — сказал Неймар в видеообращении, опубликованном в "Инстаграме".

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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