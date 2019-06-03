Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

Новости спорта: УЕФА назвал десятку лучших голов в Лиге чемпионов 2018/19.

Лучшим признан гол Криштиану Роналду в ворота Манчестер Юнайтед еще на групповом этапе турнира. Следует заметить, что это взятие ворот было первым для португальца в этом турнире за Ювентус.

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Криштиану Роналду ворвался в штрафную и с лету пробил под перекладину ворот Давида Де Хеа.

Видео гола смотреть с 5:05:

Заметим, что вторым стал гол Месси в ворота Ливерпуля в 1/2 финала Лиги чемпионов, третье – взятие ворот Баварии в исполнении Садио Мане в 1/8 финала.