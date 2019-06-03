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Понедельник, 03.06.2019
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Сегодня стартует международный турнир памяти Лобановского: расписание матчей

Сегодня стартует международный турнир памяти Лобановского: расписание матчей
13:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: В соревнованиях, кроме сборной Украины по футболу, примут участие молодежные команды Болгарии, Кипра и Израиля.

Матчи 16-го по счету Мемориала Лобановского пройдут 3-5 июня на столичных НСК "Олимпийский" и НТК имени Виктора Банникова.

Расписание соревнований.

Полуфиналы.

Израиль (U-21) - Болгария (U-21). 3 июня. Киев. НТК им. В. Банникова. 15.00.

Украина (U-21) - Кипр (U-21). 3 июня. Киев. НСК “Олимпийский”. 18.00.

Финал или матч за 3-е место. 5 июня. Киев. НТК им. В. Банникова. 15.00.

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Матч с участием молодежной сборной Украины (финал/за 3-е место). 5 июня. Киев. НСК “Олимпийский”. 18.00.

Отметим, что украинцы в последний раз выигрывали турнир в 2009 году, когда в финале взяли верх над сверстниками из Турции.

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Футбол, Новости футбола, Мемориал Лобановского, Сборная Украины U-21.
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