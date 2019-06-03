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Ярмоленко: Шевченко дал мне возможность провести время с ребятами

Ярмоленко: Шевченко дал мне возможность провести время с ребятами
13:27 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: АУФ

Новости спорта: Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о о пребывании в расположении национальной команды.

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко, пропустивший последние полгода из-за разрыва ахиллова сухожилия, пока что не готов помочь национальной команде.

"Андрей Шевченко дал мне возможность провести время с ребятами. Для меня очень важно тренироваться не индивидуально, а в общей группе, чувствовать игровой ритм, чтобы как можно быстрее набрать форму и своей игрой помогать как сборной, так и клубу", – сказал Ярмоленко.

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Напомним, сборная Украины сыграет против Сербии 7-го июня, а с Люксембургом 10-го июня. Оба матча пройдут во Львове. Команда Андрея Шевченко по итогам двух стартовых матчей отбора набрала 4 очка и занимает в группе 1-е место.

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Сборная Украины, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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