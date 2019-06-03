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Рома нацелилась на двух футболистов Шахтера

Рома нацелилась на двух футболистов Шахтера
13:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Левый фулбек "Шахтера" Исмаили и центральный полузащитник Маркос Антонио привлекли внимание "Ромы".

По информации портала Asromalive.it, который ссылается на сегодняшние выпуски изданий Corriere dello Sport и Gazzetta dello Sport, двух футболистов "Шахтера" рекомендует подписать "волкам" нынешний наставник "горняков" Паулу Фонсека, считающийся одним из главных претендентов на то, чтобы в новом сезоне занять кресло главного тренера римской команды.

Отмечается, что в Маркосе Антонио Фонсека видит невероятное будущее, а Исмаили считает одним из главных своих помощников на поле.

Лидер Шахтера может перейти в Рому

Напомним, накануне сообщалось, что "Рома" сделала конкретное предложение Паулу Фонсеке, а тот якобы желает перевезти вместе с собой в Рим еще и Тайсона.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Исмаили, Новости футбола, Маркос Антонио.
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