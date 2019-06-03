УЕФА поздравил Реброва с юбилеем (Видео)

Новости спорта: Сегодня, 3 июня, главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров празднует 45-летие.

Третьего июня бывшему футболисту и тренеру «Динамо» Сергею Реброву исполнилось 45 лет. УЕФА поздравил украинского экс-форварда и напомнил его роскошные голы в Лиге чемпионов: в ворота «Русенборга» и в ворота «Барселоны».

Украинский специалист ранее возглавлял «Динамо» и «Аль-Ахли».

Вместе с киевским клубом дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка Украины и один Суперкубок.

В чемпионате Саудовской Аравии коуч приводил к серебряным медалям «Аль-Ахли».

Поздравляем с 45-летием экс-форварда @DynamoKyiv и сборной Украины Сергея Реброва! Пользуясь случаем, вспоминаем его роскошный гол "Русенборгу" в 2000-м #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/MY5d9NepKY — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 июня 2019 г.

В сезоне 2018/19 завоевал золото чемпионата Венгрии с «Ференцварошем» и вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов.