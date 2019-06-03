Ван Дейк - игрок недели в Лиге чемпионов

Новости спорта: Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. Голландский футболист принял участие в финале еврокубка и помог своей команде одержать победу над "Тоттенхэм Хотспур".

В финальном матче, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только "Реал" (13) и "Милан" (7).

Ранее английская Премьер-лига объявила ван Дейка лучшим футболистом по итогам минувшего сезона.