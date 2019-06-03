Ван Дейк - игрок недели в Лиге чемпионов

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. Голландский футболист принял участие в финале еврокубка и помог своей команде одержать победу над "Тоттенхэм Хотспур".
В финальном матче, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.
Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов... победитель турнира Вирджил ван Дейк #финалЛЧ pic.twitter.com/Qgyji4cBXr
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 июня 2019 г.
Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только "Реал" (13) и "Милан" (7).
Ранее английская Премьер-лига объявила ван Дейка лучшим футболистом по итогам минувшего сезона.