Сборная Украины U-21 разгромила Кипр и вышла в финал мемориала Лобановского

Новости спорта: Команда Ротаня без проблем вышла в финальную стадия.

Сборная Украины U-21 разгромила сверстников из Кипра (3:0) и вышла в финальную стадию мемориала Лобановского.

Игра состоялась в Киеве, на НСК Олимпийском. За команду Руслана Ротаня отличались Кожушко и Топалов. Также, автоголом отметился Папамичалис.

В финале Украина сыграет против Израиля. В свою очередь, Кипр встретится с Болгарией в матче за третье место.

Обзор матча:

Украина U-21 – Кипр U-21 3:0

Голы: Кожушко 28, Папамичалис 48 (автогол), Топалов 58

Украина: Кожухарь (Трубин, 69), Быков, Топалов (Вакуло, 63), Леднев (Мудрык, 59), Козак (Крыськив, 59), Алибеков, Кожушко (Мосийчук, 62), Смирный (Лунев, 69), Семенихин, Якимец, Стецков.