Петраков прокомментировал победу сборной Украины над Панамой

Новости спорта: Александр Петраков уже раздумывает над подготовкой команды к четвертьфинальному матчу молодежного чемпионата мира против Колумбии.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков уже раздумывает над подготовкой команды к четвертьфинальному матчу молодежного чемпионата мира против Колумбии. В матче 1/8 финала украинцы разгромили Панаму со счетом 4:1.

«Я сразу им сказал, что праздновать не будем. Поэтому мы переключились на четвертьфинал, мыслями уже в игре с Колумбией. Главное сейчас — провести восстановление».

«Я никого не стану выделять. Неправильно такое делать по ходу чемпионата. Все классно выполняют свою работу, поэтому по итогам четырех матчей никого выделять не стану. У нас нет звезд, но хорошо поставлена командная игра», — цитирует тренера официальный сайт УАФ.

Петраков ожидает на тяжелый поединок против Колумбии в 1/4 финала. Также тренер хочет, чтобы чемпионом мира стала команда из Европы.

«Мы все смотрели вчерашний матч Колумбии против Новой Зеландии. В 2015 году я был на чемпионате мира, который проходил именно в Новой Зеландии, и я поражен той работой, которую они провели за четыре года. В них отличная команда, как и в Колумбии. В следующем матче будет трудно, но нам не привыкать. На чемпионате мира априори не бывает слабых команд».

«Очень бы хотелось, чтобы чемпионом стала европейская сборная, ведь я сам — тренер из этой части мира. Кто это будет? Возможно, и мы. Но в первую очередь нас волнует следующая игра».

Отметим, что сборная Украины U-20 впервые в истории сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

В четвертьфинале Украина сыграет против сверстников из Колумбии. Поединок состоится в пятницу, 7 июня, в городе Лодзь. Начало встречи в 16:30 по киевскому времени.