Экс-легионер Динамо перешел в клуб испанской Примеры

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08:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Форвард Вест Хэма Лукас Перес перешел в Алавес.

Форвард Вест Хэма Лукас Перес перешел в Алавес, сообщает официальный сайт Молотобойцев. 30-летний испанец подписал с новой командой контракт на три года.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее Sky Sports сообщал, что Алавес заплатит 2,5 миллиона евро. Также Вест Хэм включит в сделку бонус в размере 30% от последующей продажи Лукаса.

Испанский форвард известен своими выступлениями в чемпионате Украины. В период с 2011 по февраль 2013 года испанец играл в Карпатах, после чего полгода провел в аренде в киевском Динамо, однако не провел ни одного матча за основу Бело-синих.

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Перес перешел в Вест Хэм из Арсенала в августе 2018 года за 7,5 миллионов евро. В завершившемся сезоне испанец провел за Молотобойцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

Вест Хэм, за который с лета 2018 года играет украинский вингер Андрей Ярмоленко, финишировал на 10 месте в английской Премьер-лиге. Алавес занял 11-ю позицию в Ла Лиге.

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ФК Динамо (Киев), ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Лукас Перес.
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