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Ювентус намерен вернуть Погба

Ювентус намерен вернуть Погба
08:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Поль Погба вскоре вновь может вернуться в туринский Ювентус.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба вскоре вновь может вернуться в туринский Ювентус, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Сообщается, что представители чемпиона Италии уже связались с агентом французского футболиста Мино Райолой.

Однако, после переговоров с Райолой, Ювентус должен будет связаться с Манчестер Юнайтед, у которых довольно высокие запросы по поводу Погба.

Активный интерес к французу также проявляют представители мадридского Реала.

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Напомним, ранее Поль Погба уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год, что может поспособствовать его возвращению в Италию.

Француз перешел в манкунианский клуб из Ювентуса в 2016 году за 105 миллионов евро.

В минувшем сезоне Погба провел в составе МЮ во всех турнирах 47 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 11 результативных передач.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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