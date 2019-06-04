Ювентус намерен вернуть Погба

Новости спорта: Поль Погба вскоре вновь может вернуться в туринский Ювентус.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба вскоре вновь может вернуться в туринский Ювентус, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Сообщается, что представители чемпиона Италии уже связались с агентом французского футболиста Мино Райолой.

Однако, после переговоров с Райолой, Ювентус должен будет связаться с Манчестер Юнайтед, у которых довольно высокие запросы по поводу Погба.

Активный интерес к французу также проявляют представители мадридского Реала.

Напомним, ранее Поль Погба уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год, что может поспособствовать его возвращению в Италию.

Француз перешел в манкунианский клуб из Ювентуса в 2016 году за 105 миллионов евро.

В минувшем сезоне Погба провел в составе МЮ во всех турнирах 47 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 11 результативных передач.