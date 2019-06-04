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Представители Фонсеки проведут встречу с руководством Ромы

Представители Фонсеки проведут встречу с руководством Ромы
10:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Возможно, по результатам общения будет оглашено о назначении португальца главным тренером "волков".

4 июня в Лиссабоне состоится встреча представителей главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки с делегацией руководства «Ромы» во главе с генеральным директором Гвидо Фиенгой.

Об этом в твиттере сообщает журналист Джон Солано.

Встреча запланирована на первую половину дня, а потому к вечеру, возможно, в прессу уже просочатся ее первые подробности. Не исключается, что если стороны смогут достичь согласия, то уже в ближайшее время «Рома» объявит о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды.

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Ранее сообщалось, что отступные за досрочный разрыв контракта Фонсеки с «Шахтером» составляют 5 миллионов евро, однако в Италии надеются, что президент «горняков» Ринат Ахметов сдержит слово и отпустит тренера бесплатно.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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