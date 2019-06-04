Гусев раскритиковал натурализацию Мораеса

Новости спорта: Бывший футболист сборной Украины - о натурализации.

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев высказал свою позицию по вопросу натурализации нападающего «Шахтера» Жуниора Мораеса.

«Я против натурализации Мораеса. Мы выиграем чемпионат мира, если натурализуем Мораеса? Намного больше у нас будут шансы туда хотя бы попасть?

Так лучше мы будем через раз попадать на ЧМ, но со своими. Чем раз в 10 лет с четырьмя бразильцами в составе. Как болельщик – я против. Как тренер – есть нюансы. Сейчас я против.

Еще натурализуют Исмаили, Патрика – я вообще перестану матчи сборной Украины смотреть. Зачем мне болеть за сборную Бразилии?», – сказал Гусев.