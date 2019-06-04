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Один из лидеров сборной Сербии не сыграет с Украиной

Один из лидеров сборной Сербии не сыграет с Украиной
10:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Милинкович-Савич получил травму накануне матчей квалификации на Евро-2020.

Сборная Сербии понесла серьезную потерю перед матчем отбора к Евро-2020 против сборной Украины.

Как сообщил наставник сербов Младен Крстаич на пресс-конференции, один из лидеров сборной полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич не сможет принять участие в поединке из-за травмы.

"Мы не сможем рассчитывать на Сергея Милинковича-Савича в матче с Украиной из-за травмы. Все остальные игроки прибыли в сборную здоровыми. Все работают с большой мотивацией и энтузиазмом несмотря на утомительный и продолжительный сезон.

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К сожалению, травмы – это неотъемлемая часть футбола, поэтому мы должны сохранять оптимизм. Игроки с нетерпением ждут матчей", – цитирует Крстаича официальный сайт Сербского футбольного союза.

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Сборная Украины, Сборная Сербии, Новости футбола, Младен Крстаич, Отбор на Евро-2020.
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