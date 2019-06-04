Португалия - Швейцария: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита матча полуфинала Лиги наций Португалия - Швейцария.

Сборная Португалии сыграет со Швейцарией в полуфинале Лиги наций. Поединок запланирован в Порту на стадионе Драгау 5 июня в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры определили фаворита этой встречи, установив соответствующие коэффициенты.

Так, на победу команды Криштиану Роналду можно поставить с коэффициентом 1.72. В то время, как на успех их соперников - 5.55. Ничью оценили в 3.82.

Отметим, что сборные до этого встречались 22 раза. 10 поединков закончились в пользу Швейцарии, а 7 - победой Португалии. Еше пять матчей завершились с ничейным результатом.

К слову, Португалия попала в одну группу со сборной Украины в отборе на Евро-2020. В первом матче в Лиссабоне команды сыграли в нулевую ничью.