Семь футболистов покинули Александрию

Новости спорта: Бронзового призера УПЛ летом ждет серьезное обновление состава.

Сразу семь игроков покинули Александрию, сообщает официальный твиттер клуба.

Состав бронзового призера УПЛ покинули Владислав Леванидов, Андрей Цуриков, Валерий Лучкевич, Станислав Микицей, Артем Полярус, Владислав Кулач и Виталий Пономарь.

«Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление в твиттере Александрии.

Прошлый сезон стал самым успешным в клубной истории Александрии — команда Владимира Шарана финишировала третьей в УПЛ, благодаря чему получила прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы. Сам наставник Александрии уже заявил, что матчи Лиги Европы с вероятностью в 99% его команда будет проводить во Львове.