Семь футболистов покинули Александрию

Сразу семь игроков покинули Александрию, сообщает официальный твиттер клуба.
Состав бронзового призера УПЛ покинули Владислав Леванидов, Андрей Цуриков, Валерий Лучкевич, Станислав Микицей, Артем Полярус, Владислав Кулач и Виталий Пономарь.
«Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление в твиттере Александрии.
Прошлый сезон стал самым успешным в клубной истории Александрии — команда Владимира Шарана финишировала третьей в УПЛ, благодаря чему получила прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы. Сам наставник Александрии уже заявил, что матчи Лиги Европы с вероятностью в 99% его команда будет проводить во Львове.