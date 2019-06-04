Лидер Динамо может продолжить карьеру в Турции

Галатасарай нацелился на подписание полузащитника Динамо Виктора Цыганкова, сообщает портал Footnews.be.
Стамбульский клуб ищет замену нигерийцу Генри Оньекуру, который выступал за Галатасарай на правах аренды из Андерлехта, и уже вернулся в расположение бельгийской команды.
Ранее президент бело-синих Игорь Суркис заявил, что Виктор Цыганков еще должен некоторое время поиграть за Динамо, чтобы окрепнуть и стать настоящим лидером.
Также была информация о заинтересованности Наполи в услугах Цыганкова — итальянский клуб готов был предложить 18 миллионов евро, но руководство Динамо посчитало эту сумму недостаточной.
В прошлом сезоне Виктор Цыганков провел за Динамо 46 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 20 забитых мячей.