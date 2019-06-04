Лидер Динамо может продолжить карьеру в Турции

Новости спорта: Капитан бело-синих попал в сферу интересов стамбульского гранда.

Галатасарай нацелился на подписание полузащитника Динамо Виктора Цыганкова, сообщает портал Footnews.be.

Стамбульский клуб ищет замену нигерийцу Генри Оньекуру, который выступал за Галатасарай на правах аренды из Андерлехта, и уже вернулся в расположение бельгийской команды.

Ранее президент бело-синих Игорь Суркис заявил, что Виктор Цыганков еще должен некоторое время поиграть за Динамо, чтобы окрепнуть и стать настоящим лидером.

Также была информация о заинтересованности Наполи в услугах Цыганкова — итальянский клуб готов был предложить 18 миллионов евро, но руководство Динамо посчитало эту сумму недостаточной.

В прошлом сезоне Виктор Цыганков провел за Динамо 46 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 20 забитых мячей.