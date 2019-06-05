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Украина - Сербия: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020

Украина - Сербия: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
07:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Испанская бригада арбитров назначена на матч желто-синих с балканцами в пятницу.

Матч сборной Украины против Сербии в рамках отбора на Евро-2020 обслужит испанец Антонио Матеу Лаос, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос

Ассистенты арбитра: Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар

Четвертый арбитр: Хосе Луис Мунуэра

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Напомним, что матч между национальными сборными Украины и Сербии состоится 7 июня на Арене-Львов. Следующая встреча с Люксембургом пройдет 10 июня также во Львове.

В данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров. Сербия сыграла пока 1 матч отбора, расписав ничью с Португалией (1:1).

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Футбол, Новости футбола, Антонио Матеу Лаос.
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