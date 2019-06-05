Украина - Сербия: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020

Матч сборной Украины против Сербии в рамках отбора на Евро-2020 обслужит испанец Антонио Матеу Лаос, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос
Ассистенты арбитра: Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар
Четвертый арбитр: Хосе Луис Мунуэра
Напомним, что матч между национальными сборными Украины и Сербии состоится 7 июня на Арене-Львов. Следующая встреча с Люксембургом пройдет 10 июня также во Львове.
В данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров. Сербия сыграла пока 1 матч отбора, расписав ничью с Португалией (1:1).