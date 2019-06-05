Наполи повесил ценник на Кулибали

Новости спорта: Кулибали может перейти в английское первенство в летнее межсезонье.

Руководство Наполи определилось с суммой, за которую готово расстаться с один из своих лидеров Калиду Кулибали. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб хочет получить за 27-летнего защитника 150 миллионов евро. Хоть президент Наполи Аурелио Де Лаурентис не горит желанием отпускать Кулибали, однако готов рассмотреть предложения, начиная именно с такой суммы.

Отметим, что в услугах сенегальца заинтересован Манчестер Юнайтед, однако в английском клубе не готовы платить такие баснословные деньги. Боссы "красных дьяволов" хотят заполучить Кулибали за 95 миллионов евро.

Напомним, ранее МЮ согласился продать Лукаку в Интер.

Также сообщалось, что Наполи заинтересован в подписании Хамеса Родригеса.