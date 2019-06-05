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Фонсека договорился с Ромой о трехлетнем соглашении

Фонсека договорился с Ромой о трехлетнем соглашении
08:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Португальский специалист близок к переезду из чемпионата Украины.

Руководство Ромы встретилось с главным тренером донецкого Шахтера Паулу Фонсекой в Мадриде, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны договорились об условиях трехлетнего контракта. В данный момент все зависит от Шахтера, который может отпустить португальского специалиста в Серию А бесплатно, несмотря на клаусулу размером в 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Отметим, что Фонсека еще может остаться в стане "горняков" на следующий сезон, поскольку руководство Ромы рассматривает на должность главного тренера и других специалистов.

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Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить Рому на этой неделе.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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