Новости спорта: Александр Зинченко все снимал - получилось весело.

Национальная сборная Украины собралась в полном составе и готовится к матчам против Сербии и Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020.

После посвящения Юрия Панькива, на сцену вышел Руслан Малиновский и продемонстрировал свои вокальные данные. Он выбрал песню Фрэнка Синатры «The Way You Look Tonight».

Напомним, матч Украина – Сербия состоится 7 июня во Львове.