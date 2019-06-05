Павелко выразил соболезнования в связи с утратой экс-президента УЕФА

Новости спорта: Юханссон занимал должность президента УЕФА с 1990 по 2007 год и являлся рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту.

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко выразил соболезнования по поводу смерти шведского футбольного функционера, экс-президента УЕФА Леннарта Юханссона, передает Павелко в Facebook.

"Сегодня ночью ушел из жизни многолетний президент УЕФА (с 1990 по 2007 гг.) и создатель популярного клубного турнира мира - Лиги чемпионов - Леннарт Юханссон... Очень харизматичный, профессиональный, ответственный и доброжелательный человек, который был большим другом Украины... Последний раз господин Леннарт посетил нашу страну в прошлом году, чтобы воочию увидеть киевский финал Лиги чемпионов УЕФА..." - написал Павелко.

"Это был очень преданный футболу в течение всей жизни и до последних дней болельщик и талантливый функционер... Светлая память Великому Леннарту Юханссону..." - добавил он.