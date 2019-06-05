Экс-игроки Динамо попали в сферу интересов Ингульца

Новости спорта: Финалист Кубка Украины Инуглец хочет усилиться не заигравшими в столичном клубе игроками Динамо.

«Ингулец» намерен серьезно поработать на трансферном рынке нынешним летом, ведь команда ставит перед собой задачу выйти в УПЛ в следующем сезоне.

Клуб из Петрово намерен приобрести двух бывших игроков «Динамо» – Андрея Богданова и Владислава Калитвинцева.

Богданов в завершившемся сезоне провел за «Десну» 13 матчей и забил 1 мяч. Калитвинцев 11 раз появлялся в футболке «Арсенала-Киев», забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Напомним, финалисты Кубка Украины уже оформили один трансфер – экс-вратарь «Шахтера» Богдан Шуст подписал 5-летний контракт с командой из Петрово.