Лидер сборной Сербии - о предстоящем матче с Украиной

Новости спорта: Наш следующий соперник со всей серьезностью готовится в противостоянию.

Игрок сборной Сербии Александр Коларов рассказал о будущем матче отбора на Евро-2020 против сборной Украины (7 июня).

- После окончания матчей чемпионата, я сразу стал готовиться к играм сборной, и, думаю, остальные ребята поступили так же. Мы пока еще не можем отдыхать, поскольку впереди две игры против Украины и Литвы. После этих матчей можно будет сделать перерыв и готовиться к следующему сезону.

Отрицательная статистика наших встреч с Украиной? Но те матчи были товарищескими. Надеюсь, сейчас все будет по-другому. Все с нетерпением ждем матча в пятницу, который будет очень важным для нас.

Сборная Украины - хорошая команда. Смотрел их матчи и отметил влияние итальянского футбола, которое в их игру привнес Андрей Шевченко. У них хороший оборонительный блок. Одним словом, будет тяжело, - цитирует Коларова официальный сайт Футбольного союза Сербии.