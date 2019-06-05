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Лидер сборной Сербии - о предстоящем матче с Украиной

Лидер сборной Сербии - о предстоящем матче с Украиной
14:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наш следующий соперник со всей серьезностью готовится в противостоянию.

Игрок сборной Сербии Александр Коларов рассказал о будущем матче отбора на Евро-2020 против сборной Украины (7 июня).

- После окончания матчей чемпионата, я сразу стал готовиться к играм сборной, и, думаю, остальные ребята поступили так же. Мы пока еще не можем отдыхать, поскольку впереди две игры против Украины и Литвы. После этих матчей можно будет сделать перерыв и готовиться к следующему сезону.

Отрицательная статистика наших встреч с Украиной? Но те матчи были товарищескими. Надеюсь, сейчас все будет по-другому. Все с нетерпением ждем матча в пятницу, который будет очень важным для нас.

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Сборная Украины - хорошая команда. Смотрел их матчи и отметил влияние итальянского футбола, которое в их игру привнес Андрей Шевченко. У них хороший оборонительный блок. Одним словом, будет тяжело, - цитирует Коларова официальный сайт Футбольного союза Сербии.

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Сборная Украины, Сборная Сербии, Александр Коларов, Отбор на ЧЕ-2020.
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