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Эриксен о возможном трансфере в Реал: Хочу попробовать что-то новое

Эриксен о возможном трансфере в Реал: Хочу попробовать что-то новое
18:29 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Датский хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен убежден, что этим летом наступит ясность о его возможном трансфере.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен прокомментировал слухи, по которым звездный футболист планирует сменить прописку в скором будущем.

Датчанин не отрицает вероятность того, что финал Лиги чемпионов на минувших выходных (0:2 против Ливерпуля) стал для него последним матчем в футболке Шпор.

«Я имею безграничное уважение к тому, что случилось со мной в Тоттенхэме. Но я также хочу попробовать что-то новое», — приводит слова 27-летнего Эриксена издание Ekstra Bladet.

«Надеюсь, все прояснится летом. В футболе ты не знаешь, когда все будет известно. Это может случиться в любой момент. Все зависит от президента Тоттенхэма Дэниэла Леви. Должен появиться другой клуб. В ином случае нам предстоит сесть за стол переговоров и обсудить новый контракт».

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В подписании Эриксена заинтересовано руководство мадридского Реала, однако главный тренер Галактикос Зинедин Зидан настаивает на приобретении хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

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Кристиан стал игроком Шпор летом 2013 года. В прошлом сезоне он принял участие в 51 матче команды Маурисио Почеттино, забив 10 голов и отдав 17 результативных передач во всех турнирах.

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ФК Реал, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, АПЛ, Кристиан Эриксен.
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