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Лига Наций. Португалия - Швейцария: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала

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Лига Наций. Португалия - Швейцария: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала
21:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Сегодня на Эштадиу ду Драгау пройдет первый полуфинал нового европейского турнира Лига Наций между сборными Португалии и Швейцарии.

В среду, 5 июня, на стадионе Порту Эштадиу ду Драгау состоится полуфинальный матч Лиги Наций между сборными Португалии и Швейцарии. Стартовый свисток немецкого судьи Феликса Брыха прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Португалии без лидера Криштиану Роналду на пути к полуфиналу нового для Европы турнира сумела выиграть группу с Италией и Польшей.

Сборная Швейцарии достаточно неожиданно в последнем матче сумела выиграть группу со сборными Бельгии и Исландии.

Португалия - Швейцария (0:0)

Сегодня в Порту по-настоящему футбольная погода. Температура воздуха в пределах 16 градусов, осадков не ожидается. Футболисты разминаются и проводят последние предматчевые приготовления.

 

Стартовые составы команд

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Б. Фернандеш, Карвальо, Невеш, Б. Силва — Роналду, Фелиш.

Запасные: Са, Бету, Канселу, Фонте, Моутиньо, Соуза, Жота, Р. Силва, Гедеш, Руй, Пицци.

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Закария — Шакири, Фрелер, Цубер — Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлен, Мубанж, Эльведи, Ланг, Окафор, Штеффен, Бенито, Айети, Дрмич, Э. Фернандеш.

Слова тренеров

Наставник сборной Португалии Фернандо Сантуш

"Сейчас у нас большое количество талантов. Подобное было в 2004 году, тогда у Португалии были молодой Роналду, Кошта, Симао. Сейчас у нас талантливый Фелиш. Он может сыграть завтра. Если бы у него было шансов выйти - я бы не вызвал его.

Мы серьезно относимся к Лиге Наций. У великих команд должен оставаться голод к победам. Важно, чтобы мы продолжали побеждать и радовать наших болельщиков", - приводит слова тренера Marca.

Хавбек сборной Португалии: Остальные три сборные тоже очень сильны

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович

"Португалия – явный фаворит. Не только в матче, но и во всем турнире. Они чемпионы Европы, играют дома. История за них. Но как мы все не раз видели, как неоднократно демонстрировал нам футбол, возможно все.

Может, нам осталось только выиграть подобный турнир, чтобы окончательно убедиться в том, что мы можем бороться с топ-командами и обыгрывать их", – цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.

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Сборная Португалии, Сборная Швейцарии, Владимир Петкович, Феликс Брых, Лига Наций, Фернандо Сантуш.
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